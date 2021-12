Coppa Italia di tennistavolo a Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Festività dell’Immacolata Concezione dedicata al Tennistavolo regionale. Campo gara i tavoli allestiti presso

la sede di Montefiascone di ASD Tuscia Tennistavolo, ospitata dall’Istituto universitario IPU in Via Cardinal Salotti.

A contendersi la vittoria e il conseguente passaggio alla fase nazionale, oltre alla Squadra che ospiterà l’evento, le compagini Castello, Fondana, Eureka, Roma Ping Pong, Maccheroni, Futura94, TT Roma e Dynamo.

Gli incontri avranno inizio alle ore 10:00 e proseguiranno fino al pomeriggio inoltrato, con la Finale che determinerà la Squadra portacolori del Lazio e la successiva premiazione, cui parteciperà la Sindaca Giulia De Santis, il Presidente del Comitato regionale FITeT Lazio Andrea Pizzi e il delegato provinciale Federico Catena.

“Terzo appuntamento viterbese del 2021 – le parole di Andrea Pizzi – dopo i due weekend di Marzo al PalaCus dell’Università della Tuscia, che determinarono le qualificazioni individuali di Categoria ai Campionati Italiani. Un’altra occasione per mettere in mostra il nostro sport e per evidenziare il contributo di Tuscia Tennistavolo, senz’altro una delle Società più attive nel Lazio.

Un’altra occasione per i nostri Atleti e per i nostri Dirigenti per apprezzare le qualità di un territorio a cui non mancano di certo le risorse umane, naturali, culturali, gastronomiche e artigianali per collocarsi tra i più belli e accoglienti d’Italia”.

Le gare si svolgeranno nel totale rispetto delle misure di contenimento del contagio CoViD-19, come prescrive il protocollo messo a punto da FITeT Federazione Italiana Tennistavolo per le competizioni ricomprese nel Calendario stagionale degli eventi sportivi di preminente interesse nazionale.