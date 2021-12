“Clarice Tartufari: una scrittrice dimenticata”, successo per la presentazione del libro al Teatro Caffeina

NewTuscia – VITERBO – Sala piena, al Teatro Caffeina di Viterbo, per l’appuntamento culturale “Clarice Tartufari – una scrittrice dimenticata. Lettere a Bonaventura Tecchi” tenutosi ieri, 7 dicembre. Con questa occasione, i presenti hanno avuto il privilegio di poter esplorare il raro e inedito carteggio raccolto dall’autrice del libro, Luciana Vergaro.

La lettura, a opera di Andrea Baldoffei, è stata supportata e commentata dagli interventi di Maria Teresa Ubertini e del Prof. Luciano Osbat, moderati da Angelo Deiana.

Il pubblico ha avuto in questo modo la possibilità di scoprire, o ri-scoprire, la scrittrice “dimenticta” Clarice Tartufari, che venne definita da Benedetto Croce in persona superiore anche alla vincitrice del Premio Nobile per la letteratura Grazia Deledda.

Gli appuntamenti al Teatro Caffeina torneranno con una tripletta venerdì 10 dicembre. Si parte alle 17.30 con la presentazione del libro “Dante e Bice”, insieme all’autore Benito Recchilongo e la moderazione di Alfredo Passeri. A seguire, alle 18.30 la presentazione del nuovo scritto di Antonio Capitano “Cronache dal mondo dell’arte”, insieme alla moderatrice Marianna Scibetta (entrambi gli eventi sono a ingresso libero).

Alle 21.00, invece, si concluderà la giornata con lo spettacolo musicale “Ninotchka: Temporalità” (ingresso 5 euro). Questo è il nome del progetto musicale di Mimmo Pesare, autore, compositore, musicista e producer tarantino. Con Ninotchka, Pesare inaugura il suo progetto da solista, di cui è autore e compositore di musiche e testi.

INFO PER CONTATTI E PREVENDITE

Underground – Tel 076 1342987

Bistrot del teatro – Tel. 392 30 18 392

Biglietti online – www.ticketitalia.com

Per maggiori informazioni sugli spettacoli e contatti: Tel.: 351 70 32866; Mail: compagniassociazione@gmail.com

Teatro Caffeina