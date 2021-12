Calcio, sabato la presentazione del libro di Franco Conti

NewTuscia – TIVOLI TERME –E’ alle viste la presentazione di “Una porta nel cuore”, libro nato da un’idea degli “Amici di Franco Conti” che narra la storia di un uomo, appunto Franco Conti, persona per bene e uomo ben voluto dalla comunità locale. Prima portiere, poi allenatore, Conti è stato un simbolo per intere generazioni di ragazzi, molti dei quali tolti dalla strada con l’idea di farli giocare a pallone. L’autore del libro, Massimiliano Morelli, ha raccolto le testimonianze di una trentina di suoi allievi, eterni ragazzi che oggi viaggiano sopra la settantina ma che sono rimasti comunque giovani nello spirito, così come nell’animo. Per vie traverse “Una porta nel cuore” racconta la storia di un paese alle porte di Roma, Villalba di Guidonia, della sua gente, dei suoi luoghi. E fatti, aneddoti e quant’altro vengono descritti, dai testimoni, con emozione sincera, attenta, delicata. Il libro ha il patrocinio della Lega nazionale dilettanti e sarà presentato l’11 dicembre a partire dalle 16 all’auditorium di Tivoli Terme, a piazza Bartolomeo della Cueva 20. Presenti, saggiamente, tutti i “ragazzacci” che hanno portato la loro testimonianza nel libro dedicato a una di quelle persone che, se non fosse esistita, l’avrebbero dovuta inventare.