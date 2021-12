Sconfitta amara per la VBC

NewTuscia – VITERBO – Serata da dimenticare per le ragazze di mister Iacovacci che escono sconfitte dopo aver avuto l’illusione della vittoria netta. Il primo set è stato combattuto punto su punto e alla fine si chiude con il punteggio di 34 – 32 per la VBC.

Il secondo set vede le gialloblù partire decise limitando gli errori e gestendo il vantaggio accumulato nonostante nella fase finale del set un infortunio a Marinelli prontamente sostituita da Lupoli ha visto le avversarie accorciare le distanze. (25-20)

Il terzo set è equilibrato fino al 10-8 per Piandiscò che subisce l’infortunio di Baldoni Michela. La ripresa del gioco vede le Viterbesi in affanno, in difficoltà sulla ricezione e fallose in attacco. Il set si chiude sul 25-13 per i padroni di casa. Nulla cambia nel quarto set che si chiude con il punteggio di 25-15 per le ragazze di mister Colaianni, con le ospiti in grande difficoltà sulla ricezione e poco efficienti in attacco. Si va al tie break e anche se le gialloblù sembrano inizialmente reagire, il risultato non cambia e il set si chiude 15-13. Con l’amaro in bocca e molto da lavorare le ragazze torneranno in palestra per preparare la partita casalinga di sabato prossimo contro Bartoccini Fortinfissi reduce dalla vittoria per 3-0 contro l’Antico Pastificio Umbro

Pallavolo Piandiscò – VBC VITERBO = 3-2 (32-34, 20-25, 25-13, 25-15, 15-13)

VITERBO: Macari 10, Giacomel 21, Capotosti 24, Ippoliti E. 7, Guidozzi 7, Marinelli 1, Carbonari (L1), Lupoli, Guerrini 1. N.E. Ippoliti V., Pierini, Patrizi.

All. Jacopo lacovacci e Salvatore Perinzano.

Pallavolo Piandiscò: Butnaru, Gabbrielli, Tani V, Baldoni M., Tani C., Baldoni S., Gorellini, Carboncini(L) N.E. Brinano, Tinti, Innocenti,

All. Matteo Pilieci e Angola Gabriele

Arbitri: Fiori Giada Alessandra, Calandra Sebastianel Simo