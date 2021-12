Il punto sulla 8 giornata di 2 Categoria Girone A

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Due compagini in testa. Il San Pio X (14 punti) espugna Tre Croci (8) 3-2, i locali si portano in doppio vantaggio con Andrea Fa e Santoro, ma i tirrenici rispondono con Perilli e due autoreti. La Pro Alba Canino (14) sbanca 2-0 il campo della D.M Cerveteri (11) in gol Bonaventura e Maffei. Etrurians (9) Montalto (12) termina 0-0. Atletico Monte Romano (5) Calcio Sutri (10) termina 0-0. Rinviata Real Tolfa (2) Haysra (9) Etrurians (9) Montalto (12) termina 0-0. Riposava Vejanese(5)

Girone b: cambio in vetta infatti la nuova capolista Virtus Acquapendente (16 punti) travolge 4-0 il Proceno (4) in rete Barba (doppietta) Del Segato, Pacifici, e approfitta del pareggio 0-0 tra il Grotte Santo Stefano (15) ed il Castiglione (7). L’ Onano (14) batte 1-0 l’ Aurora Querciaiola (13) decisivo Mancini. Il Grotte Di Castro (12) batte 3-2 la Torrese (1). Non disputate Virtus Marta (10) Gradoli (8), Robur Tevere (5) Ischia Di Castro (8), riposava Indomito Bolsena (10)

Girone D: La Vigor Rignano Flaminio (19 punti) travolge 6-1 il Corchiano (5) in evidenza Di Ludovico e Capotondi autori di una doppietta a testa. Buona prestazione del Vasanello (4) che impatta sul terreno dell’ Atletico Monterano (17) in rete Tasselli per i locali e Tretta per i viterbesi. Sale il Manziana (16) che batte 1-0 il Città di Fiano (16) decisivo Caporali. Riposava il Sacrofano (13) . La Comunale Civitellese (12) supera all’ inglese 2-0 l’ Atletico Monterosi (8). Il Sabazia (9) espugna 2-0 Vis Bracciano (2) rinviata Pro Fiano (7) Schot Cassia (2)