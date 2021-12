Il punto sulla 8 giornata di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Nessuna delle prime 4 compagini vince. La capolista Tarquinia (20 punti) impatta 1-1 sul terreno della Vicus Ronciglione (11) vantaggio Cimino con Taglioni, pari Cimino di Rosati a 10’ dalla fine. Nel big match giornata pareggio 1-1 tra Castel S. Elia (13) ed io San Lorenzo Nuovo (14), al termine di una gara molto bella per intensità, e dove i due portieri compiono davvero delle prodezze balistiche, Vantaggio dei castellani con Rinaldi, pari di Filoni di rigore.

Raggiunge la seconda posizione anche il Valentano (14) che sbanca 2-0 il campo dello Sporting Bagnoregio (0), in rete Fantini, poi Cisterna chiude il match. Ok la Cura (12) che supera di misura 1-0 la Fortitudo Nepi (8) decide gol di Ciorba. Ok l’ Allumiere (10) batte 2-0 la Maremmana (12) in rete Braccini, e Superchi. L’ Atletico Cimina (12) batte 2-1 l’ Atletico Capranica (11) superandolo in graduatoria, in rete Savi, pareggio capranichese di Mechilli, ma a pochi minuti dal termine Di Giammartino regala i tre punti ai locali. Pirotecnico pareggio 3-3 tra il Bagnaia (5) ed il Vetralla (10) con i locali in vantaggio 3-0 con Salva Varletta e Juta, ma i rossoblù reagiscono e rimontano con Vittorini, Segatori, e Silvani, regalando un punto importante a mister Enrico Frontoni.

Girone C: Rinviata J.f.C. Civita Castellana (10) e la capolista Real San Basilio (21). Sporting Tanas (17) Trevignano (15) termina 1-1, per gli ospiti ci pensa Guaitoli. Il Soratte (16) espugna il terreno della Castelnuovese (10), decisivo Piergentili. Isola Farnese La Storta ((14) municipio Roma (10) finisce 1-1, i locali segnano con Stamenkovic, ma poi pareggia Basile al 96’. Football Jus (8) Real Campagnano (11) termina 2-2. L’ Anguillara (8) supera 1-0 il Fornello (3) in rete Tagliaferri. Il Cesano (6) batte 2-1 il Prima Orta Saxa Rubra (2) in rete Di Placid, pari di Zitti, ma Saccoh regala i tre punti al Cesano