Mascherine anche all’aperto, c’è l’ordinanza del sindaco Arena

NewTuscia – VITERBO – Online l’ordinanza n. 68 del 6/12/2021 firmata dal sindaco Giovanni Maria Arena in merito all’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio, ecco quanto disposto: “Dal giorno 6 dicembre 2021 al giorno 9 gennaio 2022, nei centri abitati del territorio di Viterbo, fatta eccezione per i parchi e giardini pubblici, è fatto obbligo di indossare, nei luoghi pubblici all’aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei seguenti orari:

nei giorni di venerdì, sabato, domenica e tutti gli ulteriori giorni festivi e prefestivi: dalle ore 8 alle ore 2 del giorno successivo;

negli altri giorni: dalle ore 8 alle ore 20.

Restano esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di cui sopra, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, i soggetti che svolgono attività sportiva, altre categorie esentate in base a disposizioni regionali o nazionali.

Fonte: Comune di Viterbo