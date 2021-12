“Le emergenze ambientali nella Tuscia”: a Luce Nuova sui fatti parlano gli esperti

NewTuscia – VITERBO – “Le emergenze ambientali nella Tuscia” è il titolo dell’11° puntata di “Luce Nuova sui fatti” che andrà in onda giovedì 9 dicembre alle 21 su Tele Lazio Nord (C. 94 Dtt) e sulla pagina facebook del programma.

La provincia di Viterbo, in questi ultimi mesi, è interessata da progetti di impianti energetici già autorizzati o in via di progettazione, da tanti siti idonei per la realizzazione del Deposito nazionale di scorie nucleari e, tra i temi agricolo-ambientali più dibattuti, c’è quella che alcuni già definiscono (a torto o a ragione) la monocoltura del nocciolo.

Su tutte queste emergenze ambientali e progettazioni “Luce Nuova sui fatti” cercherà di fare il punto con molti esperti e persone che si stanno spendendo per informare su ciò che sta accadendo.

In studio ci saranno il Col. Marco Avanzo, Comandante dei Carabinieri Forestali di Viterbo, che spiegherà il lavoro in cui sono quotidianamente impegnati lui ed i suoi colleghi per prevenire ed intervenire sui reati ambientali; la consigliera comunale del Pd Luisa Ciambella farà il punto dopo i suoi tanti interventi in materia ambientale per fare da stimolo alle istituzioni locali; il professor Andrea Amici, docente di gestione delle risorse faunistiche e monitoraggio dei vertebrati all’Università degli studi della Tuscia. In collegamento interverranno anche Marzia Marzoli, responsabile di Italia Nostra Etruria e Silvano Olmi, presidente di Fare Verde Lazio.

Saranno intervistati in registrata il professor Gabriela Antoniella, presidente Biodistretto Lago di Bolsena, che parlerà dell’impegno della sua associazione per favorire la diffusione di metodi biologici e sani per l’utilizzo dei terreni dell’area lacuale e Antonella Litta, referente Isde per la Tuscia.

Novità della puntata sarà la prima conduzione ufficiale, insieme a Gaetano Alaimo, del giornalista Stefano Stefanini che, da questa puntata, affiancherà l’ideatore del format di “Luce Nuova sui fatti” ogni seconda puntata del mese dedicata a politica ed economia. Arianna Cigni ci sarà in tutte le altre puntate.



Riprende la rubrica mensile “Economia e dintorni” a cura di Gianfranco Piazzolla, presi dente di Confimprese Viterbo e membro del direttivo nazionale. Il tema della rubrica sarà il Super Green Pass che, dal 6 dicembre, è obbligatorio in una grande varietà di fatti e situazioni.

Nella seconda parte del programma torna “Together”, la rubrica mensile di mezz’ora a cura di Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes. Ospite d’onore di questa puntata sarà Marina Cianfarini, giornalista insignita pochi giorni fa, per il suo volontariato, dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Si tratta di un’intervista in esclusiva: Marina è la prima volta che parla dopo avere ottenuto questo riconoscimento. Insieme a lei saranno ospiti di Wanda Cherubini Francesco Giannelli Savastano di “Cuore di mamma”; Lina Delle Monache, presidente FederDiabete Lazio e Vito Ferrante di Afesopsit.

Per le rubriche settimanali sarà la volta di “Gocce di benessere” di Monica Errani; “Divulgamus” di Andrea Bonifazi; “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta e “Sociologia della violenza” di Valentina Cipollone.

L’appuntamento è per giovedì 9 dicembre alle 21 per la decima puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

