Dal 1 gennaio 2022 cambio servizio tesoreria comune di Viterbo, info sul sito istituzionale

NewTuscia – VITERBO – Dal 1 gennaio 2022, il servizio di tesoreria del Comune di Viterbo sarà gestito dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa con sede legale a Roma — via Sardegna, 129 — C.F. 01275240586 — P.IVA 00980931000. Pertanto, a decorrere da tale data, i privati cittadini, le imprese e gli enti non rientranti nella pubblica amministrazione e non titolari di un conto aperto presso la Banca d’Italia, per effettuare bonifici a favore del Comune di Viterbo, dovranno utilizzare le seguenti coordinate bancarie: IT52J0832714500000000100500 – ABI: 08327 – CAB: 14500 – BIC: ROMAITRRXXX – Filiale: Agenzia 166.

Per ulteriori dettagli consultare la home page del sito www.comune.viterbo.it (https://www.comune.viterbo.it/comunicazione/)