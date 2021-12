Cade una gru in un cantiere edile

NewTuscia – VITERBO – Vigili del fuoco accorsi ieri in via Udine, nel quartiere della Quercia, intorno alle 19.00 a causa della caduta di una gru in un cantiere adibito alla costruzioni di quelle che sembrano abitazioni. Nessuno sarebbe rimasto ferito e le cause sono incerte.

Il mezzo, alto diverso metri, è crollato addosso a un fabbricato in costruzione incastrandosi all’interno, proprio dalla parte delle abitazioni in costruzione e verso la strada aperta al traffico veicolare e pedonale.