Al via gli Open Day dei Centri Provinciali di Formazione Professionale

NewTuscia – VITERBO – Sono in partenza gli Open Day dei Centri Provinciali di Formazione Professionale. Giornate aperte per i ragazzi che stanno operando una scelta per il proprio futuro e per i loro genitori, un’opportunità per dialogare con gli insegnanti e confrontarsi amichevolmente con gli studenti dei nostri centri.

Durante gli Open day è possibile visitare la scuola, le aule e i laboratori e ricevere tutte le informazioni su: curricula disciplinari, orari delle lezioni, modalità di alternanza scuola lavoro attivate, progetti promossi.

Gli Open Day si svolgeranno: sabato 18 dicembre e sabato 15 gennaio 2022, dalle ore 9 alle 13.

La scuola di Formazione Professionale di Viterbo è gratuita e leader nella preparazione di operatori della ristorazione, del benessere, estetica, impianti elettrici e meccanici. Le sedi dei CPFP sono: CPFP Alberghiera di Viterbo; CPFP “Fabio Baldi” di Capranica; CPFP “Ivan Rossi” di Civita Castellana e CPFP di Viterbo in Via Richiello.

I percorsi attualmente attivi nel Sistema Formativo Provinciale di Viterbo sono:

operatore alla riparazione dei veicoli a motore (indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore); operatore del benessere (indirizzo acconciatura); operatore del benessere (indirizzo estetica); operatore della ristorazione (indirizzo preparazione pasti); operatore della ristorazione (indirizzo sala e bar)

Da quest’anno l’offerta formativa è stata arricchita dall’attivazione del quarto anno di Formazione Duale al fine di conseguire una preparazione professionale di maggiore livello ed ottenere il diploma professionale di quarto livello EQF nei seguenti percorsi: Tecnico riparazioni veicoli a motore; Tecnico dell’acconciatura; Tecnico trattamenti estetici; Tecnico sala e bar. La IV annualità si configura come un percorso atto a sviluppare e approfondire delle competenze acquisite al termine dei percorsi di qualifica ed è finalizzata a formare un profilo di Tecnico che si caratterizza per l’arricchimento del livello culturale, una maggior padronanza ed autonomia nelle competenze professionali, capacità di coordinamento, controllo e verifica dei processi di lavoro su cui la figura professionale interviene.

Per l’accesso è sufficiente esibire il Green Pass base, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico.

Per maggiori informazioni visitare il sito sfpviterbo.it

Provincia di Viterbo