Viterbo. Consiglio comunale, convocata nuova sessione

NewTuscia – VITERBO – Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria e in prima convocazione nella consueta sala di Palazzo dei Priori, domani 7 dicembre alle ore 9,30, in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza, per la trattazione delle interrogazioni e degli argomenti previsti all’ordine del giorno. Il consiglio comunale è convocato inoltre, in prosecuzione, nei giorni 9 dicembre, alle ore 15,30 e 21 dicembre alle ore 9,30.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si ricorda che le sedute non saranno aperte al pubblico. I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.youtube.com/channel/UCtbHY10010raSHp1RuUswJw oppure collegandosi al sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sezione Servizi online.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

approvazione verbali sedute precedenti.

Proposta di delibera: aggiornamento e modifica al programma triennale lavori pubblici 2021-2023 e all’elenco annuale 2021 – approvazione.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Insogna e dall’ex consigliere De Dominicis, e fatta propria dal Consigliere Erbetti, avente ad oggetto “Produzione energia elettrica da fonte geotermica di cui al D. Lgs 22/2010 – Richiesta di moratoria”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Chiara Frontini inerente la campagna “Cambiamo l’aria” per la tutela e la sostenibilità ambientale di discariche, inceneritori, impianti di trattamento rifiuti.