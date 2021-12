Turimo: Webinar gratuiti sulle strategie di marketing territoriale

Lunedì 13 e Giovedì 16 Dicembre 2021

NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, in collaborazione con Unioncamere Lazio, intende promuovere due giornate gratuite on line di strategie di Marketing Territoriale con la VISION 2022 di TTG by IEG.

La prima giornata online di presentazione delle strategie di marketing territoriale con la VISION 2022 di TTG by IEG, per un massimo di 70 persone, propone un’analisi degli scenari di mercato del territorio per anticipare le tendenze di consumo grazie a un sistema di rilevazione innovativo, basato sulla socio-semiotica applicata al marketing.

L’obiettivo è fornire una lettura del mercato attuale e soprattutto futura.

Una bussola per orientarsi all’interno degli scenari che stanno trasformando il contesto competitivo e il mercato nazionale e internazionale. Nel corso della giornata verranno illustrati e approfonditi i 5 Deep TrendTM di consumo che caratterizzeranno i comportamenti dei viaggiatori dal 2022 al 2027. A integrazione e completamento verrà presentata una serie di case history esemplificative e di ispirazione per il territorio.

Questi alcuni degli argomenti che saranno trattati:

– Introduzione all’innovativo metodo di analisi socio semiotica e rilevazione degli scenari di consumo utilizzato per la Vision 2022 TTG by IEG

– Perché le narrazioni vengono prima dei dati e come è possibile anticipare il mercato e i trend di settore

– Finisce l’economia dell’autenticità, si afferma definitivamente l’Economia della Ri-Creazione™ annunciata nel 2019: cosa significa per gli operatori del turismo

– Perché e come è cambiato il valore dell’ecosostenibilità per il mercato

– Perché “il benessere è la nuova qualità”

– Vision 2022 TTG by IEG: Proteus, Shape Shifting

– Verso un nuovo concetto di turismo: nuovi spazi e nuove opportunità per gli operatori del settore.

Orario e data svolgimento online: 13 dicembre 2021

10.00 – 13:30 Prima parte

13.30 – 14.00 Pausa pranzo

14:00 – 15:30 Seconda parte

15:30 – 16:00 Sessione finale domanda e risposta

La seconda giornata EXECUTION CLASS on line di workshop, è rivolta a un massimo di 15-20 partecipanti tra quelli che hanno preso parte alla prima giornata.

Orario e data svolgimento online: 16 dicembre 2021

10.00 – 10.30 Introduzione all’innovativo utilizzo dei Deep TrendTM della Vision TTG per progettare l’innovazione della comunicazione e dell’offerta turistica.

10.30 – 13.30 / 13.30 – 16:00 Fornire le indicazioni operative e le «ricette» per innovare e aumentare il valore della propria proposta turistica/ricettiva su due livelli: PRODOTTO; come ri-progettare o ottimizzare il proprio prodotto/servizi turistico in linea con i Deep TrendTM della Vision 2022 COMUNICAZIONE: come comunicare e «ri-raccontare» la propria realtà in modo efficace e innovativo (quali parole scegliere, quali concetti utilizzare, i linguaggi visivi più in linea con le sensibilità del momento.

Esempi di riscrittura dei materiali promozionali. Sessione domande e risposte.

La partecipazione ai webinar è gratuita fornendo i propri dati via e-mail a marketing@rivt.camcom.it entro il 9 dicembre 2021.

A coloro che avranno inviato la richiesta trasmesso il link di partecipazione all’evento su piattaforma Zoom.