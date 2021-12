Il punto sulla 12 giornata di serie D

di F.S.

NewTuscia – VITERBO – Vittoria interna per la capolista San Donato Tavernelle (29 punto) che travolge 3-1 il Triferno (17) in rete Pino, pareggio di Benedetti, nella ripresa i locali segnano con Marzierli, e Borghi. Ok il Follonica (25) che supera 1-0 lo Scandicci (15) in rete Lo Succo su rigore.

Termina in parità 1-1 Sangiovannese (14) Poggibonsi (22). Ok il Lornano (22) che espugna 2-1 Trestina (17) e agguanta il terzo posto, doppietta di Cecconi per gli ospiti. L’ Arezzo (21) batte 2-1 la Pro Livorno (8), vantaggio ospite con Camarlinghi su rigore, poi i locali ribaltano con Calderini e Pizzutelli. Foligno (13) Pianese (18) finisce 1-1, ospiti in vantaggio con Convitto, locali pareggiano con Peluso su rigore. Il Cannara (11) espugna 1-0 Montespaccato (15) in gol Mangiano. Rieti (11) Flaminia (15) rinviata. L’ Unipomezia (9) sbanca Cascina (7) 1-0.