Il punto sulla 12 giornata di Eccellenza

NewTuscia – VITERBO – Allunga la capolista Pomezia (28 punti) che batte l’ Astrea (19) 1-0 in rete Massella su servizio di Tortolano. Bel pareggio 2-2 tra w3 Maccarese (25) e la Polisportiva Faul Cimini (25) succede tutto nel 2 tempo, Damiani porta avanti i locali poi con un bolide Di Federico sigla il pareggio, lo Monaco porta avanti i bianconeri, ma Vittorini su rigore al 95′ pareggia i conti.

Facile successo esterno per il Civitavecchia (23) che sbanca 5-0 il campo del Grifone Gialloverde (0) in rete Pippi, Ruggero sigla una tripletta, chiude Cerroni. Academy Ladispoli (22) Boreale Don Orione (19) termina 1-1. Aranova (19) Parioli (15) termina 1-1 in rete Monteforte per i locali, pareggio di Cieli. il Certosa (18) supera 3-2 l’ Ottavia (8) il Campus Eur (15) travolge 5-0 il Fiumicino (12). Infine il Città di Cerveteri (10) sbanca Atletico Vescovio (11) 2-1.