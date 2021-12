Il Monterosi spreca, Perez la sblocca: Virtus Francavilla-Monterosi 1-0

NewTuscia – VITERBO / Sconfitta per il Monterosi

Brutta sconfitta per il Monterosi che sciupa moltissime occasioni da gol e vede la squadra casalinga vincere con una rete di Perez, dal 17 Ottobre i laziali non vincono un match (contro la Paganese).

Il match si fa vibrante nella ripresa con la Virtus Francavilla che al 52′ passa in vantaggio: Perez sfrutta la deviazione di Borri sul tiro di Prezioso e fa 1-0. Nei minuti successivi sia Mbende, Tartaglia e Adamo non riescono a battere Nobile, per colpa di una mira quanto mai imprecisa. L’azione migliore capita nei piedi di Caon poi che al 78′ ruba palla al diretto avversario manda fuori.

Finisce così 1-0, sabato prossimo al Rocchi tocca alla Fidelis Andria.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso, Toscano, Carella, Enyan; Perez, Maiorino.

Panchina: Milli, Ingrosso, Feltrin, Mastropietro, Gianfreda, Ekuban, Delvino, Franco, Ventola, Dacosta, Tulissi.

Allenatore: Roberto Taurino.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Borri, Mbendé, Piroli; Verde, Buono, Parlati, Adamo, Cancellieri; Buglio, Polidori.

Panchina: Marcianò, Tripoli, Tartaglia, Nasini, Tonetto, Basile, Caon.

Allenatore: Leonardo Menichini.

MARCATORI: 7′ s.t. Perez (V).

Arbitro: Maria Marotta di Sapri.

Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli e Simone Piazzini di Prato.

Quarto ufficiale: Stefano Striamo di Salerno.