Virtus Acquapendente, 4 gol al Proceno

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Poker-gol da vetta per una Virtus che approfitta di un Proceno in emergenza organico (ben otto giocatori tra squalificati ed indisponibili oltre un paio in non perfette condizioni fisiche) e penalizzato eccessivamente dalla decisione del Direttore di gara Alessio Fiore di non concedere sullo 0-0 un calcio di rigore su Federico Bacchi apparso evidente. Nel mezzo sontuoso assolo aquesiano. A parlare i numeri gara: quattro reti ma, soprattutto, una proposta gioco in grado di creare abbondanti venti manovre che valorizzano nel rapporto tra creazione e finalizzazione l’alto tasso tecnico di qualità di Giacomo Bedini, Madi, Serafinelli, Del Segato, Dozi, Pacifici, Monachino, Sarti (sfortunato palo per lui a cinque minuti dalla fine). In attesa di recuperare l’organico a disposizione, gli ospiti si possono tranquillamente coccolare le magie di Cherubini, la giusta quadratura tiro di Filippo Ronca e paratutto Bronzo. Punti di partenza sicuramente nevralgici almeno quanto dimostrato al “Dario Dante Vitali” per centrare l’obiettivo salvezza anticipata.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE B)

SETTIMA GIORNATA (SABATO 4 DICEMBRE 2021)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – AC PROCENO 4-0

(PRIMO TEMPO 1-0)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Lauricella, Cecconi (10° st Zucca), Piazzai (6° st Sartucci), Giacomo Bedini (18° st Madi), Sarti, Matteo Bedini (31° st Monachino), Serafinelli, Del Segato, Pacifici, Dozi, Baba (27° st Monachino)

A DISPOSIZIONE: Delli Campi, Bigerna, Marziali, Nardini

ALLENATORE: Robustelli

AC PROCENO: Bronzo, Santoni, Pavelescu (12° pt Pietropaoli), Uderzo (30° st Valerio Ronca), Perugini, Branca (22° st Santi), Federico Bacchi, Nannetti (23° st Mancini), Berti, Cherubini (12° st Donatelli), Filippo Ronca

A DISPOSIZIONE: Magrini, Picchiotti, Muzzi

ALLENATORE: Franco Bacchi

ARBITRO: Alessio Fiore di Roma I

MARCATORI: 46° pt, 6° st Madi (AVA), 45° st Del Segato (AVA), 47° Pacifici (AVA)

NOTE: Ammoniti 13° pt Piazzai (AVA), 22° pt Perugini (ACP)