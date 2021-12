Caporetto gialloblù, la Viterbese perde 5-2 in casa con l’Entella e sprofonda solitaria all’ultimo posto

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese viene affondata dall’Entella, che nella ripresa dilaga per 5-2 approfittando della pochezza della difesa gialloblù, apparsa veramente imbarazzante, con errori marchiani che lasciano veramente basiti. Nel primo tempo la squadra non era dispiaciuta e aveva tenuto bene il campo contro un’avversaria molto fisica e ben organizzata, tanto da passare in vantaggio con Adopo. Poi, dopo pochi minuti, un rigore per un fallo di mano del difensore Urso in area di rigore realizzato da Lescano. Nella ripresa il crollo con Magrassi che porta i liguri sul 2-1, poi il pareggio momentaneo di Volpicelli che aveva riacceso le speranze, poi Morosini e subito dopo Paolocci su calcio di rigore portavano i liguri sul 4-2 e poi Magrassi in pieno recupero in contropiede faceva la cinquina per l’Entella. La Viterbese sprofonda in classifica: ora è notte fonda.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Daga, Martinelli, Urso, Iuliano, Volpicelli, Adopo, D’Ambrosio, Errico, Pavlev, Volpe, Megelaitis

A disposizione di Mr. Francesco Punzi: Bisogno, Fracassini, Capanni, Simonelli, D’Uffizi, Ricchi, Foglia, Zanon, Marenco, Tassi, Van Der Velden, Alberico.

VIRTUS ENTELLA: Paroni, Cleur, Capello, Karic, Chiosa, Coppolaro, Paulucci, Di Cosmo, Lescano, Merkaj, Pavic.

A disposizione di Mr. Gennaro Volpe: Siaulys, Rinaldini, Barcolocco, Bruno, Magrassi, Schenetti, Lipani, Morosini, Silvestre, Cicconi, Rada, Meazzi.

Arbitro: Signor Michele Giordano di Novara

Assistenti: Signori Antonio Severino di Campobasso ed Andrea Nasti di Napoli

Quarto Uomo: Signor Valerio Crezzini di Siena.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 1° inizio tambureggiante degli ospiti che vanno subito al tiro dalla distanza di Paolucci che si perde alto sopra la traversa.

Pressing alto dei giocatori dell’Entella che mette in difficoltà i giocatori della Viterbese.

Al 7° grossa occasione per l’Entella: colpo di testa di Merkaj servito in area su cross dalla fascia destra, ma il portiere della Viterbese Daga fa volare in angolo.

All’8° Viterbese pericolosa in attacco con una conclusione di Volpe dal limite deviata in angolo da un difensore dell’Entella, il seguente calcio d’angolo per i gialloblù è senza esito.

Al 10° Viterbese pericolosa in attacco con una bella conclusione di Urso parata dal portiere dell’Entrella Paroni.

Al 12° La Viterbese passa in vantaggio con una bella azione di contropiede dei gialloblù con Iuliano che conquista una palla a centrocampo un bel pallone e serve in profondità Adopo, che con un bel diagonale batte il portiere dell’Entella Paroni.

Al 17° l’Entella usufruisce di un calcio di rigore per un fallo di Urso: l’arbitro concede il rigore trasformato da Lescano che spiazza il portiere Daga.

Al 20° viene ammonito Pavic dell’Entella per una brutta entrata su Volpicelli.

Al 23° Volpicelli viene atterrato ai 20m, l’arbitro non concede la punizione che era sacrosanta per i gialloblù.

Al 28° Punizione dalla trequarti per la Viterbese, pallone scodellato in area ospite e attraversa tutta l’area di rigore. D’Ambrosio che si era sganciato in attacco non aggancia il pallone che sfila sul fondo.

Al 31° corner per la Viterbese pallone scodellato in area ligure, ma la difesa ospite libera ed allontana la minaccia.

L’Entella riparte veloce con azioni che mettono in crisi la difesa gialloblù.

Al 42° una deviazione di testa di Martinelli su un cross dalla fascia destra per poco non beffa il portiere della Viterbese Daga, il pallone esce fuori di poco dall’incrocio dei pali. Il seguente calcio d’angolo per gli ospiti è un pallone messo in mezzo all’area di rigore gialloblù con un colpo di testa di Adopo che svetta ed anticipa gli attaccanti dell’Entella.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di parità 1-1.

CRONACA DEL SECONO TEMPO

Al 2° tiro dalla distanza di Kariuc per l’Entella che si perde sul fondo.

Al 4° viene ammonito Iuliano della Viterbese per gioco falloso.

Al 7° Viterbese pericolosa con Volpicelli che impegna il portiere dell’Entella ad una difficile deviazione, poi la difesa ligure libera.

Al 9° tiro dalla distanza di Lescano che impegna il portiere Daga ad una difficile deviazione in tuffo in calcio d’angolo.

Al 12° punizione dalla trequarti campo per la Viterbese pallone scodellato in area di rigore; colpo di testa di Volpe che viene parato dal portiere dell’Entella agevolmente.

Al 17° cambio nell’Entella: Escono Paolucci e Lescano per Magrassi e Morosini. Anche per la Viterbese cambio: esce Martinelli difensore centrale infortunato per Van Der Velden.

Al 22° cambio nella Viterbese: esce Errico per Simonelli.

Al 24° rete di Magrassi per l’Entella l’attaccante si invola in contropiede e dal limite lascia partire un gran diagonale che batte il portiere Daga della Viterbese proteso in vano in tuffo.

Al 27° La Viterbese pareggia 2-2 con Volpicelli che servito dal un lancio in profondità l’attaccante entra in area e con uno slalom salta due difensori e con un un gran diagonale batte il portiere dell’Entella.

Al 30° i Liguri ritornano in vantaggio con Morosini che in area di rigore gialloblù mette in rete alle spalle del portiere Daga della Viterbese.

Al 33° cambio nella Viterbese: esce Adopo, un centrocampista, per Capanni, un attaccante.

Al 37° in contropiede l’Entella si divora il 4-2 con Magrassi che tira in corsa; Daga manda in corner.

Al 40° rigore per l’Entella per un ingenuo fallo in area di rigore di D’Ambrosio, il rigore viene realizzato da Paolucci, la sua conclusione dal dischetto era stata intercettata dal portiere Daga della Viterbese che ha toccato il pallone, ma il tiro troppo angolato finisce in rete.

Al 45° L’Entella si porta sul 5-2 con Magrassi che sfrutta un bel contropiede, salta un difensore ed il portiere Daga in uscita ed infila la porta gialloblù sguarnita.

Finisce 5-2 per l’Entella mentre per la Viterbese è un’autentica Caporetto ormai i gialloblù sono sempre più ultimi in classifica.

RISULTATI DELLA 17° GIORNATA D’ANDATA

VITERBESE-VIRTUS ENTELLA 2-5

PONTEDERA-TERAMO 0-3

VJS PESARO-OLBIA 1-0

ANCONA-MATELICA-SIENA 3-2

CESENA-MONTEVARCHI 3-1

GROSSETO-PESCARA 1-2

IMOLESE-MODENA 1-2

PISTOIESE-GUBBIO 2-3

REGGIANA-FERMANA 2-1

LUCCHESE-CARRARESE SOSPESA

CLASSIFICA

MODENA 39

REGGIANA 39

CESENA 35

VIRTUS ENTELLA 29

PESCARA 25

ANCONA-MATELICA 25

SIENA 23

VJS PESARO 23

GUBBIO 23

LUCCHESE 22 una gara da recuperare

PONTEDERA 21

OLBIA 20

MONTEVARCHI 20

CARRARESE 20 una gara da recuperare

TERAMO 19

FERMANA 18

IMOLESE 17 (-2 punti penalizzazione)

PISTOIESE 14

GROSSETO 13

VITERBESE 11

PROSSIMO TURNO

OLBIA-FERMANA

MONTEVARCHI-VITERBESE

CARRARESE-CESENA

LUCCHESE-GROSSETO

MODENA-GUBBIO

PESACARA-PISTOIESE

TERAMO-ANCONA-MATELICA

VJS PESARO-IMOLESE

VIRTUS ENTELLA-REGGIANA