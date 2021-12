Calcio aquesiano, una vittoria e due sconfitte

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Una vittoria e due sconfitte in tre gare disegnano un metereologicamente gelido pomeriggio calcistico aquesiano globalmente insufficiente.

Nel Girone B Campionato di Seconda Categoria la ASD Virtus Acquapendente del Tecnico Massimo Robustelli supera a domicilio per 4-0 l’A.C. Proceno (doppietta di Madi Ibra e reti singole di Francesco Del Segato e Lorenzo Pacifici). Sabato 11 Dicembre alle ore 14.30 trasferta allo Stadio Comunale di Gradoli (terra battuta) per affrontare una locale ASD che causa problematiche Covid 19 ha visto rinviata la propria gara sul terreno di gioco della ASD Virtus Marta. Nello stesso Girone la ASD SS Torrese di Mister Alessandro Manucci perde di misura per 3-2 (in rete Daffeh Ibra e Gianluca Bisti) sul terreno di gioco dell’ADC Grotte di Castro. Per l’undici della Frazione prossimo week-end di riposo. Nel Girone unico Campionato provinciale Under 19. infine, la ASD Virtus Acquapendente del Tecnico Angelo Pagliacci viene superata per 2-0 sul terreno di gioco dell’USD Allumiere. Nel prossimo turno ritorno tra le mura amiche del “Dario Dante Vitali” (manto in erba) per affrontare alle ore 15.00 una ASD GS Bagnaia in grado di superare a domicilio per 3-0 l’ASD Virtus Marta.

