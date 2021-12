Asd Real Azzurra Etruria, vittoria tennistica

NewTuscia – BOLSENA – 10 in pagella per il settore giovanile ASD Real Azzurra Etruria calcio. Perché quattro vittorie su quattro permettono a tutte le Categorie agonistiche di incrementare punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nel Girone A Campionato regionale Under 14 i piccoli di Gianfranco Montagnoli superano per 3-1 a domicilio il DLF Civitavecchia (doppietta di Gabriele Polacco e rete singola di Mattia Savastano). Sabato 11 Dicembre alle ore 14.30 trasferta allo Stadio “Pietro Desideri” di Fiumicino (manto in erba) per affrontare una A.S.S.C. 1926 in grado di espugnare per 2-1 il rettangolo di gioco dell’SSD Jem’s Soccer Accademy ARL. Nel Girone Aa Campionato regionale Under 15 i ragazzi allenati da Andrea Colonnelli superano a domicilio per 6-1 la SSD Ostiense calcio srl (doppiette di Mattia Savastano e Luca Billi, reti singole di Pietro Franci e Filippo Paolini).

—

Pesantissima vittoria tennistica per uscire momentaneamente dalla zona calda (+1 sulla palude retrocessione). Molto più che le reti per al ASD Real Azzurra Etruria. Soprattutto la consapevolezza che i dettami modellati da coach Andrea Colonnelli cominciano a fare breccia nel ragionamento calcistico degli atleti. A trarne beneficio soprattutto la fase offensiva. Nella Domenica del Boario emerge che in settanta minuti l’undici è riuscito a modulare una ventina di manovre offensive. In grado di coinvolgere tanto nella preparazione quanto nella finalizzazione ben otto elementi (Carlo Bernardini, Cencini, Billi, D’Ascenzi, Savastano, Franci, , Paolini, Doroftei). Verso una blindatura sempre più consistente la fase di interdizione. A guidarla il numero uno Strappafelci che prima di essere superato da Cardinali a risultato ampiamente acquisito si oppone con buona disinvoltura tecnica alle conclusioni di Recchi, De Francesco, Ferraro, Taradei. Setaro). Nota di merito per il Direttore di gara Lorenzo Galofaro. Giocatori corretti ed educati anche perché sin dall’inizio ha saputo imporre i propri splendidi metodi decisionali. Peccato che a queste latitudini non sia sempre così.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (GIRONE A)

OTTAVA GIORNATA (DOMENICA 05 DICEMBRE 2021)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA – SSD OSTIENSE CALCIO SRL 6-1

(PRIMO TEMPO 4-0)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Strappafelci, Arias (6° st Paolini), Carlo, Bernardini (27° st Palla), Cencini, Cappelloni, Bataloni (18° st Kadic), Alessandro Bernardini (7° st Procenesi), Franci, Billi (28° st Doroftei), Savastano (12° st Nechitoae)

ALLENATORE: Colonnelli

SSD OSTIENSE CALCIO SRL: Zemai (15° st Romano), De Francesco, Fontana Rinella, Valentini, Cardinali, Recchi, La Delfa (3° st Fiore), Ferraro, Rubino (50° st Vincenti), Taraddei, Setaro

A DISPOSIZIONE: Maio, Marini, Romano

ALLENATORE: Granucci

MARCATORI: 13° pt Billi (ARAE), 18° pt Savastano (ARAE), 26° pt Billi (ARAE), 32° pt Franci (ARAE), 40”st Savastano (ARAE), 14° st Cardinali (SOCS), 16° st Paolini (ARAE)

NOTE: Ammoniti 21° st Procenesi (ARAE)