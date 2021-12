A3 Credem Banca, la Maury’s Com Cavi Tuscania ospita la capolista OmiFer Palmi

NewTuscia – TUSCANIA – E’ tutto pronto al Palazzetto dello Sport di Montefiascone (Viterbo) per ospitare domani alle 18 il primo dei due match clou della nona giornata del girone blu della serie A3 Credem Banca che vedrà la Maury’s Com Cavi Tuscania affrontare la capolista OmiFer Palmi. L’altro scontro al vertice delle 19 vedrà Sistemia Aci Castello opposta a Ismea Aversa.

Capitan Marsili e compagni sono chiamati a dimostrare che la deludente prestazione offerta sette giorni fa ad Aversa, con il Tuscania per la prima volta non a punti, è stata solo un incidente di percorso al quale rimediare domani con una prestazione all’altezza di quanto di buono fatto vedere fino ad ora. E lo dovranno fare contro la prima della classe, una vera corazzata in grado di schierare nomi importanti, alcuni con esperienze nelle categorie superiori.

Come Matteo Paris, palleggiatore classe 1983 da Anguillara, a lungo tra le fila di Latina, Perugia, Castellana Grotte e Piacenza sui campi della Superlega.

“In settimana ci siamo allenati molto intensamente -è il commento di Francesco Prosperi Turri, giovane e talentuoso libero della formazione laziale – per affrontare una squadra sicuramente tra le più attrezzate dell’intera A3. Un avversario, sia a livello di nomi che di gioco, molto impegnativo. Hanno una battuta molto importante e attaccanti di spessore come Rosso, una coppia di centrali, Gitto e Marra, molto forte per non parlare del regista Paris che ha militato nelle categorie più alte. Sarà una partita da giocare al cardiopalma, punto a punto, per provare a strappare una vittoria che sarebbe fondamentale non solo per la classifica ma anche per la squadra”.

Sugli otto incontri fin qui disputati Palmi ha ottenuto sette vittorie, di cui due ai vantaggi, con Lecce all’esordio in trasferta e Aci Castello in casa, e una sconfitta (3/1) rimediata a Sabaudia. La squadra calabra guida la classifica con 19 punti, cinque in più del Tuscania, sesta a 14, ma con una partita in meno.

Si gioca a partire dalle 18 agli ordini dei signori arbitri Marco Turtù e Alessandro Oranelli.

Probabile formazione degli ospiti: Paris in regia con Laganà opposto, Gitto e Marra al centro, Rosso e Russo di banda, Fortunato libero.

Prevista la diretta su Legavolley.tv

Tuscania Volley

Luca Laici