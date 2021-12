Viterbo. Contributi associazioni settore sociale, online l’avviso pubblico

NewTuscia – VITERBO – Concessione di contributi economici ordinari in favore delle associazioni senza finalità di lucro, operanti nel settore sociale: online l’avviso pubblico. Per presentare le domande c’è tempo fino al prossimo 15 dicembre.



Questi i settori di intervento per i quali potrà essere presentata la domanda di concessione di contributi economici ordinari: iniziative educative, sociali, costi di funzionamento dell’associazione (affitti, costi di sanificazione della sede e acquisto di dispositivi di protezione al fine dello svolgimento delle attività). La concessione dei contributi può essere disposta in favore dei soggetti regolarmente iscritti al registro comunale delle associazioni o che abbiano presentato almeno domanda per l’inserimento.

“Una iniziativa importante e doverosa – afferma il sindaco Giovanni Maria Arena – che risponde a una richiesta di aiuto da parte delle associazioni, non solo per il sostegno delle attività, ma soprattutto per poter continuare ad operare sul territorio anche in maniera sussidiaria rispetto alle istituzioni”.

“Anche quest’anno viene mantenuto l’impegno di sostenere il lavoro delle associazioni che operano in campo sociale – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna –. Per questo, anche grazie al sindaco Giovanni Arena, alla presidente della consulta comunale del volontariato Donatella Salvatori e al sostegno del consiglio comunale, abbiamo lavorato affinché si potesse riproporre questo intervento. Il lavoro portato avanti ogni giorno sul campo dal mondo dell’associazionismo è prezioso e indispensabile per la città, soprattutto in questo periodo dove ancora viviamo gli effetti della pandemia. In questi ultimi due anni in cui l’emergenza da Covid 19 ha profondamente modificato l’attività delle associazioni, oltre a quella di tutti i cittadini, abbiamo voluto mantenere all’interno dell’avviso anche il sostegno ai costi sostenuti dalle associazioni quali affitto, DPI e sanificazioni necessarie alla loro attività e spesso alla reale sopravvivenza delle stesse”.

“Si tratta di un segnale positivo di tutta l’amministrazione verso le esigenze del volontariato e delle necessità, cosa molto importante considerato il periodo, e verso l’attività che ogni associazione sta svolgendo nel proprio ambito d’intervento – precisa la presidente Salvatori -. Auspico la più ampia richiesta da parte delle associazioni e ricordo che l’avviso si riferisce a tutte le attività svolte e da svolgere nel corso del 2021”.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, unitamente ai documenti allegati, a mano all’ufficio protocollo del Comune, oppure trasmessa a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it entro il prossimo 15 dicembre.

Per eventuali informazioni: 0761 348594 oppure gfrancolini@comune.viterbo.it

La versione integrale dell’avviso (comprensiva degli allegati) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione Settori e uffici – settore V servizi sociali – avvisi pubblici oppure direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-economici-in-favore-delle-associazioni/ .