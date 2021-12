Psr Lazio, Onorati: iniziati pagamenti per ‘misure a superficie’ come da impegni presi

ENTRO NATALE COMPLETEREMO LA LIQUIDAZIONE DI CIRCA 45 MILIONI DI EURO A 11.937 BENEFICIARI

NewTuscia – ROMA – “Grazie al lavoro delle strutture amministrative e alla piattaforma automatizzata SIAN, sono stati prodotti i decreti di pagamento per 11.937 beneficiari delle ‘misure a superficie’ del PSR Lazio i quali, a partire dai prossimi giorni, vedranno accreditarsi l’anticipo dell’85% sul totale richiesto per un liquidato complessivo di 44.787.472,62 euro”.

Lo dichiara in una nota l’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.

Si parla in particolare della misura 10.1, per impegno agroclimatico – ambientali, che interessa 2544 beneficiari per un totale di oltre 6 milioni di euro; delle misure 11.1 e 11.2, legate all’agricoltura biologica, che riguardano 3.524 beneficiari per oltre 18 milioni di euro; della misura 13.1 destinata alle zone montane per 4.769 beneficiari e oltre 7 milioni euro e, infine, la 14.1 per il benessere animale che vede coinvolti 1.100 beneficiari per oltre 12 milioni di euro.

“Un impegno che avevo ribadito esserci da parte dell’amministrazione Zingaretti, ben consapevole dell’enorme lavoro svolto dalle nostre agricoltrici e dai nostri agricoltori, sempre con grande dedizione e passione, nonostante i duri momenti legati alla emergenza sanitaria e ai cambiamenti climatici. Una boccata di ossigeno che speriamo possa allietare anche l’imminente periodo natalizio”, conclude Onorati.