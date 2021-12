L’Active Network affronterà il Pescara in trasferta

NewTuscia – VITERBO – Dopo il pareggio del Palacus, contro Ecocity, i ragazzi dell’Active Network affronteranno il Pescara in trasferta. L’eventuale vittoria, visto il turno di riposo della Lazio, potrebbe valere il primo posto in solitaria. Mister David Ceppi si è espresso così alla vigilia del match: ”In questa partita abbiamo tutto da perdere. La concentrazione e la determinazione con cui dobbiamo scendere in campo saranno fondamentali. Non possiamo non provare a fare bottino pieno al PalaRigopiano. Ci dobbiamo provare a tutti i costi perchè vorrebbe dire primo posto”.

Mancano, infatti, tre partite alla fine del girone di andata che determinerà le squadre qualificate alle final eight. ”Per come sono messe le cose, siamo in dovere di provarci – ha continuato il tecnico -: sarebbe un risultato eccezionale, vista la difficoltà del girone. Ho parlato con i ragazzi: non voglio sorprese, non voglio che pensino sia una partita facile. Dobbiamo fare una prestazione importante e archiviare le prestazioni precedenti”.