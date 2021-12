La Cia di Roma incontra il sindaco Gualtieri

NewTuscia – ROMA – Il presidente della Cia di Roma (Confederazione Italiani Agricoltori), Riccardo Milozzi, ha partecipato insieme alle sigle del commercio e dell’agroalimentare della capitale a unincontro con il sindaco Roberto Gualtieri.

Si è parlato delle problematiche che affliggono il settore dell’agroalimentare romano e dello stato degli operatori che gravitano intorno all’agricoltura . Nel suo intervento, Milozzi, ha rivendicato la richiesta di un tavolo di concertazione e confronto con tutte le organizzazioni sindacali agricole e il Comune di Roma, per pianificare al meglio alcune azioni per il rilancio dell’ agricoltura.

“Fino ad oggi gli agricoltori roman hanno fatto i conti con lungaggini burocratiche, onorando dei pagamenti di canoni illeggittimi senza alcuna considerazione del lavoro che producono e delle fatiche che mettono a disposizione. – ha detto Milozzi – Con il sindaco Gualtieri abbiamo parlato delle questioni rilevanti , e lo ringrazio per aver accettato l’invito delle organizzazioni ad ascoltare i problemi. Ora chiediamo un tavolo con tutte le associazioni di settore dell’agricoltura per trovare, tutti insieme, un punto di incontro su come far valere i diritti di una categoria dimenticata e spesso vessata dalle tasse e dalla superficialità della macchina amministrativa”.