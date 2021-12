Incendio a Orte, prende fuoco un seminterrato

NewTuscia – ORTE – Incendio in un seminterrato adibito a cantine e garage all’interno di una palazzina ad Orte in via delle Piane; al lavoro da questo pomeriggio i vigili del fuoco di Viterbo con l’autobotte, un mezzo pesante, un fuoristrada, il carro auto protettori per le bombole di aria. Per il momento le cause scatenanti non sono chiare.

L’incendio, nonostante sia stato limitato ad un solo vano, ha richiesto gran parte del pomeriggio a causa del calore che sprigionava. Al momento i vigili stanno vagliando lo stato dei 5 appartamenti soprastanti da cui sono stati allontanati incolumi gli occupanti uscite nelle prime fasi dell’intervento.

Presenti anche il funzionario di servizio e i carabinieri.