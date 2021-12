NewTuscia – VITERBO – Tre cani da caccia di taglia media nessi in salvo dai vigili del fuoco di Viterbo, intervenuti sulla superstrada 675 tra le uscite di Vetralla Cinelli e Tuscania. Erano finiti all’interno di un condotto per il deflusso delle acque,cadendo poi in un pozzo di una decina di metri.

I soccorsi si cono dunque calati e portati in salvo gli animali per poi riconsegnarli incolumi ai proprietari.