A Bomarzo ha aperto l’Etrusca Bistrot

NewTuscia – VITERBO – A pochi chilometri da Viterbo, nel piccolo delizioso borgo della Tuscia, in via Teverina nel cuore del centro storico di Bomarzo, la scorsa settimana è stato inaugurato “L’Etrusca Bistrot”, un wine-bar associato a cibi gourmet, connubio perfetto fra un buon vino e buon cibo, con particolare attenzione ai prodotti della Tuscia. Atmosfera industrial-chic, tavolini in legno, arredamento minimal, soffitto con tubature a vista, luci soffuse, finestre che si affacciano sulla valle del Tevere e poi un delizioso giardino che un panorama mozzafiato, creano un’atmosfera affascinante e inebriante insieme, dove prendervi una pausa dalla frenetica vita quotidiana e coccolarvi finalmente un po’.

Nel team de “L’etrusca bistrot” lo Chef Francesco Valeri 30 anni, ha lavorato con grandi chef stellati tra cui Paolo Olivieri, Vito Mollica, Lorenzo Iozzia anche lui una stella Michelin, e poi dal 2014 al 2019 un’importante esperienza in un prestigioso ristorante di Londra. Oltre allo chef Valeri, nel team dell’Etruscan Bistrot due giovani ragazze Desirée Caramanna e Silvia Bologna, che con grande entusiasmo e spirito imprenditoriale si sono innamorate del locale, ma soprattutto del sogno della titolare Eleonora Latini, che dopo aver maturato un’esperienza decennale a Roma come barista ha deciso di ritornare nel suo paese natio, Bomarzo, e di realizzare qui il suo progetto d’impresa.

L’etrusca Bistrot, guidato da Eleonora, giovane imprenditrice bomarzese, e’ un omaggio alla donna etrusca, indipendente, libera, moderna e bellissima. Un aperitivo romantico, una cena con gli amici, un pranzo in famiglia, un dopocena rilassante o frizzante, il tutto all’insegna del buon bere e del buon cibo, serviti da personale esperto e disponibile. Le proposte del cocktail bar vi aspettano tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 18. Per i vostri pranzi, cene aperitivi avrete a disposizione antipasti comprendenti i migliori salumi nostrani, selezione di formaggi, tartare di manzo, gnocchi al tartufo, pappardelle al brasato di lepre, caramelle di porcini, pancia di maiale e broccoli, cartocci di fritti, burger gourmet e molto altro ancora.

L’Etruscan Bistrot è a Bomarzo in via Teverina 36 per info https://www,piramide-etrusca.it/mangiare-a-bomarzo oppure chiamate il nr 3930750880