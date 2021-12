Riuso temporaneo locali commerciali inutilizzati, sfitti o degradati, prorogati termini avviso esplorativo rivolto ai proprietari

NewTuscia – VITERBO – Ancora qualche giorno di tempo per rispondere all’avviso esplorativo emanato dal Comune di Viterbo, finalizzato all’individuazione di proprietari di locali commerciali inutilizzati, sfitti o degradati, situati a via Saffi, interessati al riuso temporaneo, mediante bandi dedicati a operatori economici. I termini dell’avviso, inizialmente fissati al 30 novembre, sono stati infatti prorogati al prossimo 7 dicembre.

A darne notizia è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis, che aggiunge: “Il Comune di Viterbo intende promuovere idee per il riuso e la riqualificazione di spazi inutilizzati, sfitti o degradati presenti all’interno del centro storico, e supportarne la riattivazione. Questa indagine esplorativa è pertanto finalizzata a verificare la presenza e la disponibilità ad aderire all’intervento da parte di proprietari di unità commerciali sfitte ubicate in via Saffi. Agli stessi proprietari verrà riconosciuto un contributo economico da parte del Comune per la cessione in comodato d’uso gratuito degli immobili”.

Un’iniziativa finalizzata alla rivitalizzazione e alla rigenerazione in particolare di via Saffi, attraverso il riuso di spazi sfitti e dismessi di piccola dimensione. Il presente avviso esplorativo – si legge nel documento – è rivolto ai soggetti titolari di diritto di proprietà su immobili sfitti situati in via Saffi – Viterbo, interessati ad assegnare in comodato d’uso gratuito detti immobili per un periodo di 12 mesi. Sono ammesse le manifestazioni di interesse provenienti esclusivamente da proprietari immobiliari il cui locale commerciale risulti sfitto al momento della segnalazione e privo di barriere architettoniche o facilmente superabili per garantirne l’accesso a tutti.

Tali spazi sfitti, situati al piano terra e caratterizzati da vetrina e ingresso con affaccio devono essere localizzati lungo via Saffi. La manifestazione d’interesse sottoscritta deve pervenire al Comune di Viterbo improrogabilmente entro il giorno 7 dicembre 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it.

Per informazioni: settore III Comune di Viterbo – mail cultura@pec.comuneviterbo.it – tel. 0761/348385 – 348351. La versione integrarle dell’avviso (incluso modello da compilare per la manifestazione di interesse) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.vitebo.it sia alla sezione albo pretorio sia alla sezione avvisi pubblici III settore, oppure direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/manifestazione-dinteresse-finalizzata-allindividuazione-di-proprietari-di-locali-commerciali-inutilizzati-sfitti-o-degradati-situati-a-viterbo-in-via-saffi-interessati-al-riuso-temp/ .