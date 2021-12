La graduatoria del PinQua, programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

2,82 miliardi di euro per i 159 progetti di regioni, comuni e città metropolitane. Ne parleremo presto nell’intervista al sindaco Arena

NewTuscia – VITERBO – Per Viterbo i quartieri Carmine, Pilastro e Santa Barbara nella graduatoria del PinQua, programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, 2,82 miliardi di euro per i 159 progetti di regioni, comuni e città metropolitane. Ne parleremo presto nell’intervista televisiva a Teleorte al sindaco Arena.

Le regioni italiane hanno contribuito all’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua).

Il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha firmato e pubblicato il Decreto di approvazione della graduatoria di cui al Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), previsto dal bando nazionale (ex DM n. 395 del 16 settembre 2020).

Approvate 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane per un valore complessivo di 2,82 miliardi di euro.

Lo stanziamento ottenuto per la città di Viterbo dal Ministero delle Infrastrutture per la Qualità dell’abitare prevede la realizzazione di progetti che andranno a incidere sui quartieri Carmine, Pilastro e Santa Barbara. Gli interventi riguarderanno la manutenzione della cinta muraria, verde pubblico piste ciclabili e parcheggi, questi sono gli obiettivi su cui punta il Comune di Viterbo per impiegare il cospicuo finanziamento di 30 milioni di euro.

Anche il progetto di recupero e valorizzazione del complesso di San Simone e Giuda a Viterbo promosso dalla regione Lazio è stato ammesso al finanziamento, per 15 milioni di euro.

Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, vengono assegnati 2,8 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e circa 20 milioni derivanti da residui 2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua).

Il 40% dei fondi verrà destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Gli interventi previsti sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie.

“Le persone sono al centro del Pnrr e il finanziamento di questi progetti segna un punto di svolta nelle politiche per la rigenerazione urbana su tutto il territorio nazionale, al fine di migliorare in modo significativo il benessere e l’inclusione sociale”, ha commentato il Ministro Giovannini. “Le risorse del Piano consentono di rigenerare, attraverso progetti di qualità, il tessuto urbano in un’ottica di sostenibilità non solo economica e sociale, ma anche ambientale, evitando ulteriore consumo di suolo nel rispetto del principio europeo del Do not significant harm. Proprio per le ricadute positive di questi progetti sulle comunità e sui territori – aggiunge il Ministro – auspichiamo che le Regioni e le altre amministrazioni locali riescano a trovare fondi aggiuntivi per realizzare quegli interventi che, pur avendo superato positivamente la valutazione di merito, non hanno un’adeguata copertura finanziaria”.

I progetti che beneficeranno dei finanziamenti sono stati selezionati nei mesi scorsi dall’Alta Commissione per l’attuazione del programma, tenendo conto, per la prima volta in modo esplicito, del principio del Next Generation EU di ‘non arrecare danno significativo all’ambiente’ (do not significant harm, DNSH) e sulla base di indicatori di impatto sociale, culturale, economico finanziario e tecnologico.

In coerenza con i tempi di realizzazione delle opere del Pnrr, gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere realizzati e resi fruibili entro il 31 marzo 2026, una scadenza più ravvicinata rispetto a quella stabilita originariamente.

Per questo gli enti beneficiari dovranno trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, il cronoprogramma dei singoli progetti rimodulato sulla nuova scadenza per confermare la volontà di aderire al programma. In caso contrario, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. Lo stesso decreto prevede che le altre proposte presentate, ritenute ammissibili dall’Alta Commissione ma per le quali la dotazione finanziaria non è sufficiente, potranno essere ammesse a finanziamento se verranno reperite ulteriori risorse.

Tra i 159 interventi ammessi in graduatoria, 8 sono classificati ‘progetti pilota’ ad alto rendimento. Il progetto per Bari, ad esempio, è finalizzato alla riorganizzazione dell’area in prossimità della stazione ferroviaria centrale come cerniera di congiunzione tra il centro storico e l’area urbana moderna. È previsto un insieme integrato di interventi infrastrutturali per la mobilità multimodale, oltre a interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica con la creazione di nuovi spazi verdi e l’aumento di servizi. Tra i ‘progetti pilota’ vi è anche quello per Messina, volto al risanamento di aree periferiche attraverso la demolizione di vecchie abitazioni e la riqualificazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, il recupero e la rigenerazione di spazi e immobili, soprattutto nelle aree ad alta densità abitativa, per migliorare la qualità ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici. In Calabria, il progetto pilota ‘Lamezia Spazio-Generazione 2021’ punta a contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni quartieri recuperando abitazioni da mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà e migliorando la fruibilità di spazi e servizi sociali.

Vengono anche promossi interventi per migliorare e potenziare la mobilità sostenibile con la realizzazione di una pista ciclabile sul territorio di Lamezia Terme e per la riqualificazione del lungomare. A Milano il ‘progetto pilota’ prevede interventi di riqualificazione e riorganizzazione dell’edilizia residenziale sociale e di rigenerazione del tessuto abitativo di quartieri periferici dove più marcato è il disagio socioeconomico. Nelle Marche è previsto, tra l’altro, il progetto per il centro storico di Ascoli Piceno, con l’obiettivo di ridurre il disagio abitativo adottando una strategia integrata per migliorare la qualità dell’abitare e l’inclusione sociale. In Molise sono previsti interventi per la funzionalità e la rigenerazione di aree degradate che insistono soprattutto a Campobasso e in provincia, con il potenziamento di infrastrutture e servizi di prossimità e la creazione di punti di aggregazione per favorire l’integrazione di gruppi sociali.

Si attende adesso la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla sezione trasparenza del sito del ministero per renderlo esecutivo.

E’ importante sottolineare che le risorse per il programma PINQUA – sia per i progetti “pilota” che per quelli “ordinari” – fanno capo al relativo finanziamento del PNRR e pertanto, gli interventi ammessi a finanziamento devono essere collaudati e rendicontati entro il 31 marzo 2026, (originariamente l’arco temporale poteva arrivare al massimo al 2033), pena la perdita del finanziamento stesso.

Il decreto modifica alcune condizioni fra cui e’ importante segnalare la previsione che entro 30gg dalla sua pubblicazione nella sezione trasparenza del sito del MIMS, i soggetti beneficiari (e quelli ammissibili non finanziati, al fine di avere un eventuale scorrimento senza richiedere ulteriore documentazione) di entrambe le tipologie progettuali (“ordinari” e “pilota”) devono confermare l’accettazione del finanziamento ed inviare il nuovo cronoprogramma, come detto con tempistica limitata al 31.3.2026, utilizzando i modelli allegati al decreto stesso .

Alla scadenza dei 30 gg sarà nuovamente convocata l’Alta commissione per il nulla osta definitivo al finanziamento.

Un successivo decreto definirà le modalità di anticipazione, rendicontazione e gestione del finanziamento ed approverà lo schema di convenzione con i beneficiari. Il MIMS prevede di sottoscrivere almeno 15 convenzioni entro il 31 marzo 2022.

Ogni informazione utile è presente sul sito del Ministero www.mit.gov.it