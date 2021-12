Cento pacchi solidali per nuclei familiari in difficoltà donati dall’associazione enzimi/big

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Un gesto solidale per la nostra città: cento pacchi alimentari sono stati donati al Comune dall’associazione non-profit Enzimi/Big nell’a mbito del progetto di mobilità sociale, e saranno destinati a famiglie in condizioni economiche di disagio, individuate attraverso il servizio di segretariato sociale comunale.

“Desideriamo ringraziare l’associazione Enzimi – sottolineano il sindaco Lucia Giampieri e l’assessore alle Politiche sociali Carlo Angeletti -, che con questa donazione ci permetterà di dare un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà anche a causa dell’emergenza sanitaria. Un bel segnale di vicinanza per non far sentire soli i cittadini più fragili”.