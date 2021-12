3 dicembre, sciopero nazionale tpl

NewTuscia – VITERBO – Domani 3 dicembre sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore. A tal proposito, questa la comunicazione riportata sul sito della società Francigena (www.francigena.vt.it): “Ai sensi della legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/2000, si comunica che la segreteria nazionale UGL autoferrotranvieri ha proclamato per il giorno 3 dicembre 2021 uno sciopero nazionale per la durata di 4 ore che riguarda il trasporto pubblico locale dalle ore 8.30 alle ore 12.30“.