Il punto sulla 5 giornata di 3 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Cade il Fabrica (12 punti) 4-0 contro l’Anguillara (fuori classifica)in una gara che non metteva punti in palio in evidenza Quintarelli (doppietta) Sterbini e Di Renzi. United Alta Tuscia (11) Gallese (1) termina 2-2 in rete Finocchi e Peris per i locali, Piscivano e Micci per gli ospiti.

Ok il Tuscia United (10) che asfalta 4-0 il Blera (0) in rete Pontani (doppietta) Stefani e Marchi. La Virtus Caprarola (10) travolge 6-0 il Viterbo Fotball club (0) in evidenza Marchini (tripletta), Sangiorgi, Cioccolini, Nocera. Il Sassacci (9) cade in casa 2-1 opposta al Calcio Tuscia Vitorchiano (9), Santucci e Miralli per gli ospiti, Belfi per i padroni di casa. Ok il Club Tarquinia (8) che batte 4-0 il Tessenano (0) in rete Modesti (doppietta) e Nicoletti (doppietta). Celleno (0) Polisportva Farnese (6) rinviata.