Il meteo di oggi 1 dicembre in Italia

NewTuscia – ITALIA – Qui riportato il meteo di oggi:

Viterbo Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni. Temperature comprese tra +8°C e +11°C. Lazio Temporali intensi al mattino sul Basso Lazio, piogge diffuse sui restanti settori e neve intensa in Appennino oltre i 1400-1600 metri di quota; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà instabile su tutto il territorio. Quota neve in lieve calo. AL NORD

Al mattino cieli molto nuvolosi sul Triveneto e neve sulle Alpi orientali dagli 800-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge tra Veneto, Friuli e Liguria orientale, locali aperture tra Liguria e Piemonte. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni e piogge sui medesimi settori; quota neve in lieve calo.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo l'Adriatico. Al pomeriggio cieli molto nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle coste dell'Abruzzo. In serata insistono le precipitazioni su tutte le regioni. Neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su Campania, nord della Calabria e Sardegna; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte piogge sulla Campania. In serata tempo instabile con piogge e temporali su Campania, Molise, Sardegna e settori settentrionali della Calabria; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo al nord e sulla Sardegna, in aumento al centro-sud.