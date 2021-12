Leodori; con Consorzio industriale unico regionale più sviluppo e crescita per imprese lazio

NewTuscia – ROMA – “Aumentare la competitività delle imprese, offrire occasioni su mercati diversificati e massimizzare i risultati degli investimenti in corso e di quelli futuri: sarà possibile grazie alla fusione dei cinque consorzi industriali del Lazio, Cassino, Frosinone, Roma-Latina, Sud Pontino e Rieti. Oggi nasce non solo nasce il Consorzio industriale più grande del nostro Paese, ma prende vita un organismo che sarà certamente in grado di generare crescita economica nella nostra regione.

Un ente che abbiamo fortemente voluto e sostenuto con l’obiettivo di rendere più forte e competitivo il comparto industriale del nostro territorio. Nel promuovere e realizzare gli interessi finanziari dei partecipanti, il neonato consorzio ne rappresenterà anche un punto di riferimento e di incontro, utile a favorire politiche di sviluppo di più ampio respiro, a collegare gli interessi e gli obiettivi dei singoli e ad intraprendere strategie di livello internazionale, offrendo così nuova benzina ai motori dell’economia del Lazio che mai come adesso hanno bisogno di procedere velocemente”.

Così in una nota il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.