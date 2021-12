Fratelli d’Italia presenta la lista Tuscia Tricolore a sostegno di Giulivi presidente

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“La lista Tuscia Tricolore, a sostegno della candidatura di Alessandro Giulivi a presidente della Provincia, nasce nel momento in cui l’ipotesi di accordo tra le varie anime del centrodestra è decaduta per lasciare il posto ad una grande maggioranza in cui, pur di arrivare alla vittoria, si sono uniti tutti gli altri partiti, compresa Forza Italia”.

E’ il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri, a delineare l’accordo con la Lega e la decisione di ritirare il candidato di partito, Luca Giampieri, a favore di una candidatura unitaria in cui si ritrova, ancora una volta, la coerenza che da sempre contraddistingue Fratelli d’Italia e l’indisponibilità ad accettare compromessi e giochi di poltrone.

Tuscia Tricolore è una lista aperta anche ai civici e formata da persone competenti in grado di dare, ognuno nel proprio ambito, un contributo alla crescita di un territorio mortificato da anni di malgoverno.

“Da quando il centrosinistra è al governo della Provincia, quindi dal 2015, la situazione della Tuscia è sotto gli occhi di tutti, con servitù ed inefficienze che si protraggono senza soluzione di continuità – ha proseguito il deputato Mauro Rotelli – a partire dai rifiuti della Regione, dalle carenze del trasporto ferroviario mai sanate, dall’ipotesi di un sito per le scorie pericolose, dal problema dell’arsenico rimasto insoluto, del dissesto idrogeologico con intere zone industriali tagliate fuori per il crollo delle strade, dalla promozione turistica inesistente e dalla digitalizzazione mai partita in maniera centralizzata.

Il tutto con un governo perfettamente allineato con quello della Regione e a livello nazionale.

“La Provincia deve essere la casa di ogni cittadino, nessuno escluso – ha concluso il candidato alla presidenza Alessandro Giulivi – ed il divisionismo che caratterizza la sinistra rischia di mortificare la crescita dell’intera provincia per favorire uno o l’altro dei comuni amici.

Tutti gli abitanti del nostro territorio devono avere le stesse opportunità e con il governo del centrodestra questa sarà la priorità che caratterizzerà ogni atto amministrativo.”

Tuscia Tricolore

Fratelli d’Italia Viterbo