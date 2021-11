Ricordato l’organista Mauro Muccifora

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Parrocchia del Santo Sepolcro di Acquapendente ha ricordato durante cerimonia religiosa tematica nella Concattedrale la figura dell’organista Mauro Muccifora.



“Solo ed unicamente gratitudine”, ha sottolineato il Parroco Don Enrico Castauro, “, per il qualificato, costante e gratuito servizio svolto. Grazie Mauro per il bene che hai voluto alla musica, alla Schola Cantorum e al nostro preziosissimo organo a canne. Tu sei stato l’ultimo Organista ufficiale della cattedrale, nominato dal Vescovo Mons. Lugi Boccadoro”. Poi dopo le note di “Al Tuo Altar” il Parroco approfondisce come, “in 50 anni di accompagnamento delle liturgie, questo Canto è stato sicuramente la creatura perfetta per solennizzarle. Ancora grazie per il dono che hai fatto a questo Tempio durante un ineguagliabile periodo di servizio. Unico nel suo genere”.