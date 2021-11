Il punto sulla 7 giornata di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A: Si ferma a sorpresa la capolista Tarquinia Calcio (19 punti) fermata davanti al pubblico amico sull 1-1 da un buon Allumiere (7) al primi punto esterno, al vantaggio corallino di Mercuri risponde Rosati su rigore.

Il San Lorenzo Nuovo (13) scivola in casa 2-1 contro l’ Atletico Cimina (9), al vantaggio dei locali firmato Augustin risponde Savi, poi Michele Bracci sigla il successo. Vetralla (9) Castel S. Elia (12) termina 0-0- 0. La Mremmana (12) supera 3-1 lo Sporting Bagnoregio (0) 3-1, Bastianesi sigla una doppietta, Consiani accorcia, Maccioni chiude il match. L’Atletico Capranica (11) travolge la Vicus Ronciglione (10) 5-1 in rete Mechilli (doppietta) Lo Bue, Chialastri, e Marco Leo, di Simone Provinciali il gol ospite. Il valentano (11) supera 1-0 La Cura (9) Pompili il marcatore. Ok La Fortitudo Nepi (8) che travolge il Bagnaia (4) 3-1, vantaggio ospite con Pieracci, Ercolini trova il pareggio, poi Salvatori e Cavalieri regalano il successo.

GIRONE C: Il Real San Basilio (21 punti) passa 4-1 a Cesano (3) in rete Michelangeli, Cialucco, Petrosini, Nuovo. Lo Sporting Tanas (16) passa 3-0 sul terreno del Real Campagnano (10) doppietta di Pagnotta e Calcaterra. Il Trevignano (14) travolge la Castelnovese (10) 5-1 in rete Guaiatoli, Igliozzi, Zalabra, Palombi, Costanzi. Formello (3) Isola Farnese (13) termina 2-3. Bene la JFC Civita Castellana (10) che con una buona prestazione sbancano 1-0 Soratte (13) grazie ad una rete di Ulisse da fuori area nella ripresa. III Municipio (10) batte il Football Jus (7) 1-0 Ghirelli decisivo. Anguillara (5) Saxa Rubra (2) termina 2-2.