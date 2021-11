Omaggio a Gershwin in scena al Teatro Caffeina

In scena al

TEATRO CAFFEINA DI VITERBO

Domenica 12 dicembre, ore 17:30

Secondo spettacolo della Rassegna

TEATRO, DANZA e MUSICA

NewTuscia – VITERBO – Art Dance Theater Ballet Company, dopo il successo di pubblico e critica ottenuto con le recenti produzioni estive, presenta un nuovo spettacolo, stavolta ispirato al musical di Broadway.

In scena le musiche del grande compositore americano George Gershwin, autore assieme al fratello Ira di alcuni dei brani più celebri del vastissimo e storico repertorio di intrattenimento musicale a stelle e strisce, poi reinterpretati dai più grandi artisti del mondo e ancora oggi attualissimi e ascoltati.

Sul palco della sala viterbese nove giovani danzatori, tutti professionisti versatili, pieni di grinta e di entusiasmo, che non vedono l’ora di misurarsi con questo nuovo spettacolo, dopo il difficile blocco causato dalla pandemia. Assieme a loro tre coreografi di fama mondiale che hanno saputo costruire sul corpo di ballo un omaggio danzato al compositore in stile neoclassico, lieve e frizzante, che vuole ripercorrere lo spirito brillante, romantico e poetico della commedia musicale americana, originale espressione d’arte che, attraverso le grandi case di produzioni cinematografiche, ha raggiunto e entusiasmato tutto il mondo.

I coreografi

Tuccio Rigano, già etoile internazionale, ha ballato nei più famosi teatri del mondo, dal Teatro dell’Opera di Roma, al London Festival Ballet di Londra e all’American Ballett Theater di New York, solo per citarne alcuni. Direttore artistico di grandi teatri e compagnie in Italia e all’estero e importante coreografo, ha firmato grandi lavori quali: Bolero, Carmina Burana, Sheherazade, La Valse, il Lago dei Cigni, lo Schiaccianoci, Serenade, La Giara, La vedova allegra e moltissimi altri ancora.

Gloria Imperi e Franco Franchi, direttori artistici dell’Art Dance Theater Ballett Company, già danzatori e coreografi di formazione classica, hanno lavorato in famosi teatri in Italia ed all’estero e sono stati direttori di diverse compagnie di balletto. Coreografi in numerose produzioni quali: Amordiluna, Sinatra Suite, Rossini di sera, Romanza Napoletana, Et Dieu crèe La Femme, Mi chiamo Camille Claudel, La passione di Maddalena, Viaggio sulla Luna. Hanno firmato inoltre le coreografie dell’Opera Musicale Paolo e Francesca e del progetto multimediale Klimt Experience, mostra romana sul pittore viennese.

Omaggio a Gershwin / We love Gershwin

con Irene Catroppa, Albina Dyli, Chiara Lori, Margherita Marcoccia, Arianna Marinelli, Giulia Orofino, Alex Provinciali, Nicola Migliorati, Antonio Trerotola.

coreografie di Tuccio Rigano, Gloria Imperi e Franco Franchi

Teatro Caffeina di Viterbo

Via Cavour, 9

Domenica 12 dicembre 2021, alle ore 17:30

Per ulteriori informazioni: telefono 3939041725 – 3923018173.

Prevendite: online (circuito ticketitalia.com) – Bistrot del Teatro (Via Cavour 9, a Viterbo. Tel. 3923018173) – Underground (Via della Palazzina 1, a Viterbo. Tel. 0761342987).

e prenotazioni:

Biglietti:

Poltronissima a 18 euro – ridotto a 16 euro

Poltrona 16 euro – ridotto a 14 euro

(ridotto applicabile agli over 65 anni e agli under 18)