“Le truffe agli anziani ed ai più deboli”: a Luce Nuova sui fatti focus su un reato “infame”

NewTuscia – VITERBO – Inizia dicembre ed ecco puntuale la cronaca ad aprire la prima puntata del mese di “Luce Nuova sui fatti” e la 10° della seconda stagione.

Il tema della puntata di giovedì 2 dicembre alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord sarà “Le truffe agli anziani ed ai più deboli”.

Tutti i giorni si sentono storie di cronaca in cui sono vittime anziani e persone che vivono sole e sono particolarmente fragili. Intorno a questa problematica cercheremo di ascoltare il parere di esperti, come da mission di “Luce Nuova sui fatti”, con una testimonianza diretta in studio.

Ne parleremo con il Col. Andrea Pecorari, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo: l’impegno degli uomini della Finanza è costante tutto l’anno per reprimere ma anche prevenire le truffe ad anziani e persone deboli.

Dopo la rassegna stampa di Arianna Cigni sui casi regionali di truffe agli anziani, il Comandante Andrea Pecorari spiegherà quali sono le truffe più frequenti ed il lavoro svolto in questo senso. Insieme a ciò le iniziative come campagne di comunicazione, convenzioni con enti ed associazioni ma anche l’impegno diretto per rendere consapevoli queste fasce della popolazione sui rischi di chi cerca di entrare nelle case senza motivi plausibili e le più diffuse modalità di truffe. Tra cui stanno prendendo piede anche quelle online.

Sarà ospite della 10° puntata Tania Fraccaro, viterbese, figlia di una signora che ha rischiato una truffa diretta mediante la promessa di 25 mila euro in cambio di una dazione di 1500. Tania ci racconterà cosa ha vissuto sua madre e come si sono svolti i fatti al fine di dare informazioni preziose ai web e telespettatori sui segnali ed i fatti che possono essere un campanello d’allarme per le truffe.

Per completare il quadro informativo di approfondimento sulle truffe ad anziani e classi deboli chiederemo il parere ed i consigli di Angelo Capone, presidente provinciale di Adiconsum.

Nella seconda parte della puntata ci sarà la rubrica mensile di Gaetano Alaimo “Il Punto del Direttore” con l’intervista a Vincenzo Peparello, presidente provinciale di Confesercenti, che lavora da anni per combattere le truffe agli anziani ed agli imprenditori con l’aiuto dell’associazione Sos impresa e mediante campagne di comunicazione mirate. Con Peparello parleremo anche dell’attuale situazione economica locale e nazionale.

Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con la collaborazione di Edoardo Ciccarelli.

Ci saranno gli interventi degli opinionisti fissi Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes e di Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it

Tornano anche le rubriche. Ci saranno “Social consapevole” di Elena Sassara; “Dalla Tuscia a Miami” di Pety Rashkova; “Tusciatour” di Giuseppe Rescifina; “Pane e cinema” di Maddalena Menza e “Medicina arte nelle arti” di Giansisto Garavelli e Matteo Maimone.

Da segnalare nella rubrica “Pane e cinema” l’intervista in esclusiva di Maddalena Menza alla famosa scrittrice Dacia Maraini.

L’appuntamento è per giovedì 2 dicembre alle 21 per la decima puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

