Bolsena, riapre il centro ambulatoriale territoriale

Dottarelli: “Segnale importante verso il territorio”

NewTuscia – BOLSENA – Da domani, primo dicembre 2021, il centro ambulatoriale territoriale di Bolsena, sito in Via IV Novembre riprenderà la sua operatività che prevede, in una prima fase, l’apertura al pubblico dei seguenti specialisti: oculistica, dermatologia, cardiologia e infermieristica.

Il centro sarà dotato di un nuovo ecografo che sarà utilizzato anche per ecocardiogrammi.

“La riapertura del centro è un’ottima notizia non solo per il nostro Paese ma per tutta la comunità del nostro territorio, che potrà contare su un punto di riferimento importante nel sistema sanitario locale – spiega il sindaco Paolo Dottarelli –. Ringrazio la direttrice generale della Asl, la dott.ssa Daniela Donetti e tutti i suoi collaboratori, per questo importante segnale che è stato dato al nostro territorio”.

Comune di Bolsena