Il punto sulla 9 giornata di promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok la capolista Aurelia Antico Aurelio (25 punti) che con il più classico dei punteggi 2-0 batte il Santa Marinella (16) in rete Rocchi e Di Pofi, gli ospiti falliscono un calcio di rigore. Bene il Nuovo Borgo San Martino (18) che supera 2-1 la Sorianese (11) Giustini porta avanti i locali, Luciani pareggia, Sascha Esposito trova il 2-1 per i gialloneri. Il Tolfa (18) batte 1-0 il Fregene Maccarese (17) in rete Matteo Trincia su rigore.

Tre punti importanti per la Fulgur Tuscania (11) che sconfigge 2-1 l’ Athletic Soccer Academy (15) 2-1 per i viterbesi doppietta di Marco Scatena. Si ferma il Carbognano (15) che in casa non va oltre l’ 1-1- contro il Passoscuro (7) Galluzzo porta avanti gli ospiti, Dabo pareggia per gli uomini di Boccia. Montefiascone (9) Nuova pescia Romana (15) rinviata. Primo successo il Ronciglione United (4) che sconfigge 1-0 il Canale Monte Rano (7) in rete Ledda. Borgo Palidoro (6) Pianoscarano (4) termina 1-0 decisivo Trinchi.