Il punto sulla 11 giornata di eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Torna a vincere la capolista Pomezia (25 punti) corsara di misura 1-0 a Cerveteri (7) in rete il giovane Ruggero. Risponde la Polisportiva Monti Cimini (24) che sul suo terreno regola 2-0 un buon Atletico Vescovio (11) che era riuscita ad imbrigliare i cimini nel primo tempo, ma nella ripresa Manuel Vittorini (doppietta) regala i tre punti ai viterbesi. Il w3 Maccarese (24) in trasferta strapazza 4-0 il Parioli Calcio (14) in rete Dei Giudici, Damiani, Tisei, Di Giovanni.

Sale l’ Astrea (19)che batte 1-0 l’ Academy Ladispoli (21) decisivo Raho, ma ospiti che chiudono il match in 8. Ok il Civitavecchia (20) che batte 3-1 il Certosa (15) per i neroazzurri al terzo successo consecutivo in gol Gagliardi, Ruggero, Pippi, Ilari aveva accorciato le distanze. L’ Ottavia (8) conquista un successo 2-1 sull’ Aranova (18), Fagioli porta avanti gli ospiti, Casciotti e Murri ribaltano la situazione. Boreale Don Orione (18) Campus Eur (12) termina 1-1. Il Fiumicino (12) conquista 3 punti contro il Grifone Gialloverde (0), 1-0 il risultato finale Bonis decisivo.