Più risse a Civita Castellana: 5 giovani denunciati a piede libero

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – I Carabinieri della Stazione di Civita Castellana hanno identificato e denunciato 5 giovani tutti del luogo, di cui due italiani e tre di origini straniere, che la notte del 7 novembre si sono menati degenerando in una rissa, che è iniziata in un locale di Civita Castellana e successivamente è continuata in un altro locale, fino all’ intervento risolutivo delle pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Civita Castellana e del Nucleo radiomobile della Compagnia.

I militari hanno bloccato ed identificato i presenti a lla rissa ed al termine delle indagini effettuate hanno identificato i cinque giovani come responsabili e sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per rissa.

.