Pd e FI uniti nelle prossime elezioni provinciali

NewTuscia – VITERBO – “La possibilità di dare delle risposte al territorio in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo in un momento congiunturale con l’Italia intera”. Le parole del candidato Alessandro Romoli nella conferenza di presentazione dell’intesa che si è creata tra Pd e Fi uniti in un percorso di continuità per la Tuscia, in vista delle elezioni provinciali.

Avvalendosi dell’esempio costituito dagli ultimi due anni, i cui risultati conseguiti da un gruppo formato da membri di centrodestra e centrosinistra, fanno ben sperare, ha proseguito poi, sottolineando come questa continuità sarebbe atta a garantire risorse e prospettive.

Fa eco alle sue parole, Pietro Nocchi, candidato nella lista che abbraccia Pd e civici e presidente attuale della Provincia, ribadendo come nella sua posizione centrale nella gestione risorse nazionali, l’ente dovrà affrontare anche criticità risolvibili solo senza badare al colore politico dei singoli suoi membri.