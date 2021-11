Intervento condotta idrica posticipato a domani a Porta San Pietro a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – L’intervento programmato per Lunedì 29 novembre 2021 è stato rimandato, causa condizioni meteo avverse, a domani martedì 30 novembre 2021.

L’intervento, indispensabile. consiste nel rinnovo gruppo valvole idrauliche nei pressi dell’incrocio Via Vetralla – via Salicicchia fuori porta San Pietro.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà rimandato al giorno seguente o al primo giorno utile successivo.

Vista l’entità dell’intervento si renderà necessario interrompere per l’intera durata dei lavori il flusso idrico.

I lavori avranno inizio alle ore 9.00 e termineranno, salvo imprevisti, alle 16.00.



Durante il corso dei lavori e per le ore successive agli stessi si potranno avere fenomeni di torbidità in rete e presenza di aria.

Le nostre squadre operative saranno presenti al fine di attenuare i fenomeni predetti anche nei giorni successivi all’intervento.

Sarà istituito il servizio idrico alternativo con autocisterna che verrà posizionata nel parcheggio di Santa Maria dell’Elce.

Le zone e vie interessate dall’interruzione sono le seguenti:

➢ Strada Pietrare da viale Rossini escluso a via A.Diaz;

➢ Via Rasetti;

➢ Viale A. Diaz da Largo Africa a strada Cassia sud;

➢ Strada buon Pastore;

➢ Via Salicicchia;

➢ Via Ioppi;

➢ Via Valentino Lupattelli;

➢ Via Ferroni;

➢ Strada Cassia sud fino all’incrocio con strada Tobia;

➢ Strada San Quirico;

➢ Via S. Maria dell’Elce;

➢ Via della Mattonara;

➢ Strada Filante fino all’incrocio con strada Olmo;

➢ Strada Fagiano;

➢ Strada Olmo;

➢ Strada pian di Tortora;

➢ S.P. Tobia da strada Cassia Sud per i primi 200 ml. ;

➢ Strada Torre del Guercio;

➢ Strada Salemme;

➢ Strada Vallalta.

Potranno essere interessate da fenomeni di abbassamento di pressione a torbidità anche le utenze e zone limitrofe.

​​Talete S.p.A.