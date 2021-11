Il tributo a Fabrizio De André patrocinato dal Comune di Latina

NewTuscia – LATINA – Il tributo a Fabrizio de Andrè, organizzato per il 18 dicembre alle ore 21.00 al teatro Moderno, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Latina.

Il sindaco Damiano Coletta ha concesso questo importante riconoscimento per quella che è l’unica tappa nel Lazio del 2021 per l’artista Niné Ingiulla, diventato famoso e più volte ospitato in Rai grazie al suo timbro di voce del tutto simile a quello del cantautore genovese.

“Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento da parte del Comune di Latina – spiegano gli organizzatori, il giornalista Andrea Lucidi e Sara Norcia dell’omonima agenzia di eventi – Il nome della città, grazie anche al coinvolgimento in prima persona di Niné Ingiulla, arriva da settimane non solo in ogni parte più remota del Lazio ma in tutta Italia. E’ anche grazie ad eventi come questo e alla possibilità di rendere Latina un palco per artisti di fama nazionale, che la città si fa conoscere all’esterno e siamo davvero entusiasti che il nostro sforzo sia stato riconosciuto dal Comune di Latina ”

Ora l’auspicio degli organizzatori è che la cittadinanza risponda con la partecipazione. “Crediamo che attraverso la cultura e appuntamenti come questo e altri organizzati non senza fatica da tantissimi operatori culturali del territorio, si rinvigorisca anche quel senso di comunità che a Latina ancora manca. Questo evento arriva dopo due anni di estrema sofferenza per il mondo della cultura e dello spettacolo. Spesso i media nazionali ma anche gli esponenti politici si sono soffermati sulle sacrosante battaglie di ristoratori, operatori turistici e gestori di discoteche. Sarebbe però un errore grave dimenticare un luogo simbolo della cultura, per secoli fucina di idee e sperimentazioni artistiche come il teatro. A teatro ci si diverte ma soprattutto si riflette, cosa di cui abbiamo estremamente bisogno. Troppi latinensi da anni non frequentano una sala di un teatro. Speriamo che un evento come questo possa servire anche per far rinvigorire un piacere che dovrebbe rappresentare una sana abitudine per tutti noi”.

I biglietti sono acquistabili online al seguente indirizzo: https://www.ciaotickets.com/biglietti/nine-ingiulla-canta-de-andre-latina oppure recandosi al botteghino del Teatro Moderno il martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00. Per informazioni è possibile contattare il numero: 3471163835

Per chi volesse ascoltare l’autore ecco invece il link a uno dei suoi video caricati sul proprio canale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rCWznXhllgw