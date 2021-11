Don Gianluca Scrimieri a TV2000 per parlare del libro “Benedetta sofferenza. Vita e virtù teologali di Donna Maria Benedetta Frey”

rlare di una nostra “perla preziosa”, suor M. Benedetta Frey (Roma 6/3/1836 – Viterbo 10/5/1913). NewTuscia – ROMA – Mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 9 sarò intervistato negli studi di TV2000. Una bellissima occasione per parlare di una nostra “perla preziosa”, suor M. Benedetta Frey (Roma 6/3/1836 – Viterbo 10/5/1913).

Sono felice di offrire questo nuovo libro “Benedetta sofferenza. Vita e virtù teologali di Donna Maria Benedetta Frey“, Della Rocca editore; era la tesi di licenza in Teologia Pastorale Sanitaria ottenuta il 27/10/2010 all’Istituto “Camillianum” di Roma.

fede, speranza e carità vissuti della Venerabile vissuta per 52 anni a letto immobile come monaca cistercense in Via S. Pietro a Viterbo. Quest'anno ricorrono 185 anni dalla nascita (6 marzo 1836) e 160 anni da quell'inizio della paralisi avvenuta il 10 novembre 1861. È benefattrice del mio sacerdozio, a lei devo molto…

Per lei mi sono impegnato a farla conoscere su giornali e riviste, tante biografie regalate a molte persone e anche a personaggi conosciuti.

Quello che le capita è un “imprevisto” che ha scatenato ad una giovane monaca rabbia e ribellione. Si è sentita ferita, frantumata, insieme ai suoi sogni, disorientata; in questo sentirsi spezzata, senza più le sue sicurezze, Cristo trasforma tutto questo in rivelazione cioè si manifesta, “Egli riempie di un fine ciò che per lei (o per noi) è solo la fine”.

Viene pregata per i malati, per le coppie che hanno difficoltà ad avere figli, per la riconciliazione tra due persone.

E’ stata dichiarata venerabile il 30/9/2015 da papa Francesco. In attesa di un miracolo per essere proclamata “beata”. Con ‘augurio che possa essere conosciuta, invocata ed essere di aiuti a chi è nel bisogno…

Il libro si può acquistare nelle librerie Tous Tuus in Via S. Maria in Volturno e in Via della Verità oppure su Tuscia a pezzetti.

Pagina di Fb Benedetta Frey. Per info: scrimgia@libero.it