Battistoni: “Settore avicolo della Tuscia importante, biologico il fiore all’occhiello”

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, ha fatto visita ad una rappresentanza dell’ATA, Associazione Tuscia Avicola.

L’incontro è avvenuto a Viterbo, presso l’azienda Tre Erre alla presenza del direttore generale di Assoavi, Stefano Gagliardi.

Oggetto dell’incontro l’importanza delle filiere agricole e le opportunità che offriranno il Pnrr e la nuova PAC.

“L’avicoltura è un segmento importante del comparto agricolo, specie quella a vocazione biologica, dove vengono garantiti standard importanti per i consumatori. Favorire questo genere di allevamenti è un obiettivo che ci siamo posti, ora vanno costruite le filiere, un passaggio fondamentale per entrare a pieno titolo nelle future misure di finanziamento – ha spiegato il senatore Battistoni -. Ringrazio il direttore Gagliardi per la sua presenza, le aziende avicole della Tuscia meritano grande attenzione, sono un fiore all’occhiello della regione Lazio”.