Morte di Mauro Giorni, il cordoglio della Confesercenti di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il presidente , la dirigenza, i colleghi e gli associati della Confesercenti di Viterbo partecipano al dolore della moglie Fernanda Pelabasto, dei figli Marco e Mara e di tutti i familiari per la scomparsa di Mauro Giorni, che per molti anni ha ricoperto incarichi di vertice dell’associazione ed è stato un punto di riferimento per tutti gli operatori del commercio e anche delle amministrazioni locali.

Vincenzo Peparello lo ricorda come una persona buona, onesta e di grande professionalità. Giungano alla famiglia le condoglianze degli esponenti del nazionale e del regionale che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo notevole impegno per lo sviluppo dell’associazione, la grande disponibilità e la carica umana.

La Confesercenti informa gli amici e i conoscenti che funerali si svolgeranno domani, lunedì 29 novembre, alle ore 14.30 presso il Santuario della Madonna della Quercia

Confesercenti Viterbo